- La data de 30 iunie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca GRIGUTA VASILE IONUȚ, in varsta de 14 ani, din localitatea Florești a plecat de la locuința la data de 29 iunie a.c. in jurul orei 10.

- Alerta in Mediaș, dupa ce un baiat in varsta de 10 ani a disparut. Moldovan Madalin a fost lasat nesupravegheat de mama sa intr-un parc in municipiu și cand s-a intors in zona respectiva, copilul nu mai era.

- Ai vazut-o pe tanara din imagine? Daca da, suna la numarul unic de urgența 112! Emilia are 33 de ani și a disparut din Brașov, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Iata ce semnalmente are!

- Ai vazut-o pe fetița din imagine? Teodora are 12 ani și a disparut din Ramnicu Sarat. Este de negasit de cand a plecat la bunicii ei. Informațiile oferite de Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau.

- Alerta in Valcea, dupa ce o fata in varsta de 12 ani a disparut. David Petruța Daniela ar fi plecat de acasa, din localitatea Prundeni, și nu s-a mai intors. Tot de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea, iar familia e disperata și incearca sa o gaseasca.

- O tanara din București, Alina, in varsta de 47 de ani, a disparut misterios in timpul unei vacanțe in stațiunea Sinaia. Cazata la o pensiune locala, Alina Barbalata a plecat pentru a explora peisajele montane, dar nu s-a mai intors la unitatea de cazare. Apropiații sunt ingrijorați și fac un apel catre…

- De șase zile, familia tinerei in varsta de 19 ani e disperata. Dupa ce s-a urcat intr-o mașina, la ocazie, Ana Maria a disparut. Fata este originara din satul Susleni, raionul Orhei din Republica Moldova.

- Daca ai vazut-o pe fata din imagine, suna de urgența la 112 sau alerteaza autoritațile din zona in care te afli! Adolescenta are varsta de 15 ani și este din Caraș-Severin. Polițiștii sunt in alerta, deoarece minora a disparut de 30 de ore.