Stiri pe aceeasi tema

- O tanara data disparuta in urma cu o saptamana a fost gasita moarta. Ana-Maria era insarcinata in șase luni și a vorbit cu iubitul ei, Ion, cu puțin timp inainte sa fie luata cu mașina la ocazie. Principalul suspect este șoferul, cunoscut in comunitate ca un om agresiv.

- Ana-Maria Guja, tanara insarcinata care a disparut dupa ce a fost luata la ocazie si care a fost cautata de 900 de oameni timp de o saptamana, a fost gasita moarta. Presupusul criminal ar fi un fost polițist, cel care a luat-o pe fata la ocazie. Citește și: Politistii au retinut peste 1.100 de permise…

- Ana-Maria Guja, tanara insarcinata care a disparut dupa ce a fost luata la ocazie si care a fost cautata de 900 de oameni timp de o saptamana, a fost gasita moarta. Presupusul criminal ar fi un fost polițist, cel care a luat-o pe fata la ocazie.

- Ana Maria, tanara din Orhei (Republica Moldova) disparuta dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie acum 8 zile, a fost gasita moarta. Șoferul vehiculului a fost reținut. Pe 12 aprilie, la ora 21.00, ea a urcat intr-un autoturism și a plecat intr-o direcție necunoscuta. Poliția de peste Prut a solicitat…

- De șase zile, familia tinerei in varsta de 19 ani e disperata. Dupa ce s-a urcat intr-o mașina, la ocazie, Ana Maria a disparut. Fata este originara din satul Susleni, raionul Orhei din Republica Moldova.

- Au trecut patru luni de cand Ioana Beatrice, tanara in varsta de 24 de ani, a fost ucisa de patronul magazinului la care lucra. Barbatul și-a recunoscut fapta, iar acum se crede ca nu ar fi fost singur in ziua respectiva. O persoana ar fi asistat la scenele șocante.

- Duminica seara, s-a dat o alerta de dispariție unei fete de doar 15 ani, CASIANA ANDREEA PAUN, de 15 de ani, care ar fi plecat de la locuința sa, de pe raza comunei Lunca Corbului și nu mai era de gasit. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești, impreuna cu polițiștii Secției de Poliție Rurala…

- Tanara de 26 de ani din municipiul Cluj-Napoca a fost data disparuta dupa ce familia anuntase ca a plecat de acasa marți, 23 ianuarie. Femeia a fost gasita moarta, joi, pe un teren extravilan din comuna Garbau, potrivit News.ro.Poliția din Cluj a fost alertata in urma cu doua zile de rudele tinerei…