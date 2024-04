Stiri pe aceeasi tema

- O tanara data disparuta in urma cu o saptamana a fost gasita moarta. Ana-Maria era insarcinata in șase luni și a vorbit cu iubitul ei, Ion, cu puțin timp inainte sa fie luata cu mașina la ocazie. Principalul suspect este șoferul, cunoscut in comunitate ca un om agresiv.

- O tanara in varsta de 19 ani a fost data disparuta in urma cu o saptamana, iar de curand, a fost gasita moarta. Ana-Maria a fost luata cu mașina la ocazie, iar cu puțin timp inainte de acest moment, a vorbit cu iubitul ei.

- Ana-Maria Guja, tanara insarcinata care a disparut dupa ce a fost luata la ocazie si care a fost cautata de 900 de oameni timp de o saptamana, a fost gasita moarta. Presupusul criminal ar fi un fost polițist, cel care a luat-o pe fata la ocazie.

- Ana Maria, tanara din Orhei (Republica Moldova) disparuta dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie acum 8 zile, a fost gasita moarta. Șoferul vehiculului a fost reținut. Pe 12 aprilie, la ora 21.00, ea a urcat intr-un autoturism și a plecat intr-o direcție necunoscuta. Poliția de peste Prut a solicitat…

- De șase zile, familia tinerei in varsta de 19 ani e disperata. Dupa ce s-a urcat intr-o mașina, la ocazie, Ana Maria a disparut. Fata este originara din satul Susleni, raionul Orhei din Republica Moldova.

- Un roman din Belgia a incercat sa rapeasca un bebeluș de cinci luni in timp ce mama sa incarca mașina. Barbatul avea și un complice care ar fi trebuit sa il ajute sa fuga, cu o furgoneta alba inmatriculata in Olanda.

- Potrivit celor de la IPJ Hunedoara, se pare ca incidentul a avut loc in localitatea Bacia, cand un echipaj de poliție a facut semn ca șoferul microbuzului școlar sa traga pe dreapta, pentru control. In acel moment, barbatul de 41 de ani, a dat cu spatele și a acroșat mașina de poliție aflata in misiune.…

- VIDEO: O mașina de gunoi a avariat cinci autoturisme, la Alba Iulia. Șoferul amendat de poliție. Ce spun reprezentații RER VEST O mașina de gunoi a firmei RER VEST a avariat, sambata dimineața (3 februarie) mai multe autoturisme parcate pe o strada din Alba Iulia. Este vorba despre cinci autoturisme…