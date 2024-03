Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor de la IPJ Hunedoara, se pare ca incidentul a avut loc in localitatea Bacia, cand un echipaj de poliție a facut semn ca șoferul microbuzului școlar sa traga pe dreapta, pentru control. In acel moment, barbatul de 41 de ani, a dat cu spatele și a acroșat mașina de poliție aflata in misiune.…

- Tanarul de 28 de ani beat și posibil drogat, cu permisul suspendat, s-a urcat cu un prieten de 23 de ani intr-o mașina și au plecat, dupa au facut scandal in Chișineu-Criș. O patrula de poliție a oprit mașina in trafic pe DN 79, in județul Arad și l-a reținut pe șofer, informeaza Aradon.„La volan se…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați preventiv in Covasna printr-o intervenție in forța in urma careia un polițist de la Crima Organizata a fost ranit, conform Mediafax. „Masurile au fost luate, dupa ce persoanele in cauza au fost depistate in flagrant delict, in timp ce se deplasau cu un…

- SURPRIZA… Un barbat din municipiul Vaslui și-a lasat mașina parcata in fața locuinței sale, dar la scurt timp s-a trezit cu autoturismul avariat. A sunat imediat la Poliție, iar șoferul vinovat pentru producerea incidentului a fost imeciat identificat. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. …

- VIDEO: O mașina de gunoi a avariat cinci autoturisme, la Alba Iulia. Șoferul amendat de poliție. Ce spun reprezentații RER VEST O mașina de gunoi a firmei RER VEST a avariat, sambata dimineața (3 februarie) mai multe autoturisme parcate pe o strada din Alba Iulia. Este vorba despre cinci autoturisme…

- Este posibil ca un accident de circulație din Botoșani sa scoata la iveala o crima cumplita. Vineri dimineața, in localitatea Ipotești, județul Botoșani, a avut loc un grav accident de circulație. Un șofer de 51 de ani a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac…

- VIDEO: Șofer de Alba, filmat cand franeaza repetat in fața unei mașini. Șicane in trafic și manevre riscante Șoferul unei mașini cu numar de Alba a fost surprins șicanand in trafic, un alt șofer. Ulterior, acesta conduce periculos și depașește printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in județul…

- Un tanar de 18 ani din Timișoara a fost ranit și transportat la spital pentru c-a intrat cu mașina in plin intr-un tramvai. Potrivit Poliției, tanarul nu are permis, avea o alcoolemie ridicata și este suspectat ca a consumat droguri.