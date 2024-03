Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Beatrice, tanara insarcinata din București, a fost ucisa de patronul ei in magazinul in care lucra. De atunci au trecut cateva luni, iar anchetatorii incearca inca sa faca lumina cu privire la ce s-a intamplat in ziua respectiva. Un martor misterios a fost surprins in magazin, la scurt timp dupa…

- O descoperire șocanta a avut loc, in urma cu o zi, in Craiova, dupa ce trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in apropiere de Balta Craiovița. Polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, iar ceea ce au gasit la fața locului i-a surprins. Cadavrul avea mai multe rani și leziuni pe corp.

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul tragic al tinerei insarcinate, care a cazut victima in mainile patronului magazinului din București. O investigație intensa a dezvaluit detalii importante despre identitatea tatalui bebelușului nenascut, aducand in lumina aspecte tulburatoare.

- Vorbim despre un caz șocant ce a avut loc in București. Un barbat de cetațenie franceza a fost gasit fara suflare pe terasa blocului din Sectorul 3. Alerta a fost data la numarul de urgența 112 de catre muncitorii care lucrau in zona și trebuiau sa anvelopeze blocul.La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al scriitorului Dinu Sararu va fi depus luni, incepand cu ora 12,00, in Sala de Marmura a Teatrului National din Bucuresti, informeaza un comunicat al familiei.

- Cadavrul unei femei in varsta de 64 de ani a fost gasit in Bucuresti. Trupul neinsuflețit al acesteia plutea pe Dambovita. Iata ce au descoperit anchetatorii care se ocupa de acest caz din Capitala!