Stiri pe aceeasi tema

- o tanara insarcinata, disparuta de o saptamana, a fost gasita fara viața intr-o fașie forestiera. Ana-Maria, in varsta de 19 ani și aflata in șase luni de sarcina, și-a parasit locuința pe data de 12 aprilie, dar nu s-a mai intors acasa. Ce mesaj i-a trimis iubitului ei inainte de tragedie.

- Ana Maria, tanara din Orhei (Republica Moldova) disparuta dupa ce s-a urcat intr-o mașina la ocazie acum 8 zile, a fost gasita moarta. Șoferul vehiculului a fost reținut. Pe 12 aprilie, la ora 21.00, ea a urcat intr-un autoturism și a plecat intr-o direcție necunoscuta. Poliția de peste Prut a solicitat…

- Ana- Maria Guja, tanara insarcinata de 19 ani, disparuta din data de 12 aprilie ar fi fost gasita, moarta. Despre asta a anunțat blogherul Eugen Luchianciuc. Potrivit lui, corpul neinsuflețit al fetei a fost gasit in preajma unui iaz la cațiva kilometri de casa șoferului.

- In contextul dispariției tinerei de 19 ani, Ana -Maria Guju, de pe o strada din Orhei, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, poliția face apel catre cetațeni, in special femei, sa sesizeze de urgența oamenii legii daca au avut tangențe dubioase sau cu tenta infracționala cu barbatul din imagine.

- In contextual dispariției tinerei de 19 ani, Ana -Maria Guju, de pe o strada din Orhei, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, poliția face apel catre cetațeni, in special femei, sa sesizeze de urgența oamenii legii daca au avut tangențe dubioase sau cu tenta infracționala cu acest barbat.

- Procuratura raionului Orhei va inainta astazi, 18 aprilie, un demers de aplicare a masurii de arest preventiv pe un termen de 30 de zile in privința șoferului Fordului, mașina in care a urcat Ana-Maria Guja, tanara insarcinata din Orhei, care a disprut fara urma. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA,…

- De 5 zile, polițiștii sint in alerta și cauta neincetat tinara disparuta de pe o strada din Orhei, dupa ce a urcat intr-o mașina de ocazie, noteaza Noi.md. Mașina in care a urcat fata a fost localizata, iar șoferul acesteia a fost identificat și gasit, dupa ce polițiștii au stopat și au verificat fiecare…

- O fetița palestiniana in varsta de șase ani, data disparuta dupa ce mașina familiei a fost atacata in Gaza, a fost gasita moarta, au anunțat Ministerul Sanatații condus de Hamas și rudele acesteia, acuzand Israelul, relateaza AFP. Hind Rajab a fost vazuta ultima data in masina cu care ea si familia…