- Un nou contraceptiv pentru barbați ar putea intra pe piața mai repede decat s-ar fi crezut. Este vorba despre un gel pe care barbații il pot aplica pe umeri in fiecare zi și care, in timp, promite sa suprime producția de spermatozoizi, scrie CNN.

- Catalin Drula, liderul demisionar al USR, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca primarii Sectoarelor 1 și 2, Clotilde Armand, respectiv Radu Mihaiu, ambii de la USR, au pierdut alegerile in fața candidaților PNL-PSD, anume George Tuța și Rareș Hopinca. Pus in fața faptului implinit de catre…

- Romanii din Diaspora au la dispoziție 915 secții unde pot vota pentru alegerile europarlamentare. De la pranz, toate secțiile din Europa sunt deschise – ultima fiind cea de la Reykjavik (Islanda). Puțin peste 83.000 de romani care locuiesc in alte țari iși exprimasera votul pentru alegerile europarlamentare…

- Actorul Florin Piersic a fost externat de la Spitalul Foișor. Iata anunțul de ultima ora al medicilor. „In dimineața zilei de 03.06.2024, domnul Florin Piersic a fost externat de la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”. Evoluția pacientului este favorabila, acesta…

- Cantareața Erika Isac, cunoscuta pentru piesele cu mesaj feminist, a primit sambata amenințari cu moartea inaintea unui concert la Medgidia. Primaria Municipiului Medgidia a organizat, de 1 iunie, un eveniment dedicat atat copiilor cat și adolescenților. La evenimentul programat sa inceapa la ora 16.00…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- Anul 2023 și inceputul anului 2024 au reprezentat pentru intreg sectorul bancar din Romania o perioada plina de oportunitați, in care bancile au reușit sa iși consolideze poziția financiara și cota de piața, potrivit unei analize publicate vineri de brokerul de investiții Tradeville. ”Inflația și dobanzile…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri la un exercițiu militar care a inclus folosirea unui nou model de tanc, pe fondul unui context de securitate sensibil in estul Asiei. Kim a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul exercitiilor. Coreea de Nord este un stat totalitar, condus…