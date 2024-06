Stiri pe aceeasi tema

- Vodca de producție interna a crescut in popularitate in Rusia, deoarece localnicii se orienteaza din ce in ce mai mult catre opțiunile de bauturi spirtoase mai accesibile, in locul alternativelor mai scumpe din import, potrivit unei analize a publicației IntelliNews. Ca urmare a creșterii lor rapide,…

- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- Guvernul german va finanța achiziționarea a inca 14 vehicule Piranha pentru Armata Republicii Moldova. Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul german al Apararii Boris Pistorius, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, pentru predarea unui lot de asistența medicala din partea Germaniei. „Susținem…

- Achizițiile de vehicule electrice importate din China sunt inca la un nivel neglijabil din totalul consumului din UE, dar aceasta problema este una de actualitate, in contextul tensiunilor comerciale intre China și Europa. O analiza publicata de banca Unicredit arata ca ponderea cheltuielilor din consumul…

- AstraZeneca a anuntat ca a initiat retragerea la nivel mondial a vaccinului sau anti-COVID-19 din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”. De asemenea, compania a precizat ca va proceda la retragerea autorizatiilor de introducere pe piata a vaccinului Vaxzevria in Europa. „Deoarece…

- TAROM va intra in restructurare economica de luna viitoare, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care considera ca aceasta compania nu mai poate fi salvata. TAROM mai beneficiaza, luna aceasta, de asistența financiara din partea Uniunii Europene, dar din luna mai, va va intra intr-o…

- Vremea rea face prapad in țara. La Hunedoara, vijelia a smuls acoperișul unui bloc și a doborat mai mulți copaci. Vantul puternic a doborat numeroși copaci și in București, iar in unele cazuri arborii rupți au cazut pe mașini parcate. O vijelie a pus la pamant acoperișul unui bloc din localitatea Mintia…

- Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi…