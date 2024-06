Rușii revin la vodca de producția internă, pe fondul sancțiunilor economice Vodca de producție interna a crescut in popularitate in Rusia, deoarece localnicii se orienteaza din ce in ce mai mult catre opțiunile de bauturi spirtoase mai accesibile, in locul alternativelor mai scumpe din import, potrivit unei analize a publicației IntelliNews. Ca urmare a creșterii lor rapide, doua marci rusești de vodca, Belaya Berezka și Tsarskaya, […] The post Rușii revin la vodca de producția interna, pe fondul sancțiunilor economice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

