Consulul general al Ambasadei SUA i-a vizitat pe frații Tate în arest Consulul general al Ambasadei SUA la București, John Gimble, și un reprezentant consular au fost vineri in vizita la frații Tate, aflați in arestul Poliției Romane. Diplomatul american a ajuns in jurul orei 9.30 la Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventiva din Capitala, acolo unde Andrew și Tristan Tate sunt reținuți de trei saptamani. Reprezentantul ambasadei a plecat fara sa dea declarații presei. Motivul oficial al vizitei a fost discutarea condițiilor de detenție. Fratii Tate au dubla cetatenie, britanica și americana, iar vizita din partea Ambasadei SUA a venit in urma solicitarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Nu este prima "vizita" diplomatica pe care o primesc controversații influenceri in arest. La finele anului trecut, imediat dupa ce au ajuns in spatele gratiilor, Andrew și Tristan Tate au fost vizitați de un reprezentant al Ambasada Marii Britanii, avand in vedere ca cei 2 au cetațenia Regatului Unit,…

