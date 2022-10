Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru cuplul Connect-R si SHIFT. Dupa ce si-au testat cunostintele de limba spaniola cu provocarea Daddy Yankee, dar si sensibilitatea cu transformarea in James Brown, Connect-R si…

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee in prima ediție a sezonului 18 Te cunosc de Undeva!. Iata cum au intrat cei doi in pielea personajului. Au trebuit sa interpreteze ”Con Calma”.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Daddy Yankee & Snow și au cantat piesa „Con Calma”. Ozana Barabancea a ramas impresionata de momentul lor.

- Cei doi artiști fac echipa in cel mai nou sezon al emisiunii, care va avea premiera sambata, de la 20.00, la Antena 1. Pentru a intra cat mai bine in roluri, au avut parte de o schimbare drastica.

- Connect-R si SHIFT vor face echipa in cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, iar cei doi au simtit din plin provocarile ruletei, inca din prima gala a transforming show-ului. Daca initial s-au bucurat pentru transformarea primita, imediat cei doi…