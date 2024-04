Program Dedeman, Metro și Selgros de Florii. Când sunt deschise magazinele Program Dedeman, Metro și Selgros de Florii. Cand sunt deschise magazinele. Pentru cei care s-au apucat deja de renovari in casa, ori pentru cei care au o mica afacere, este esențial programul de funcționare al marilor magazine precum Dedeman, Metro și Selgros. Atat de Paște cat și de Craciun, magazinele ajung sa fie inchise, ori sa funcționeze dupa un program special. Se aplica regula și de Florii? Iata ce program au Dedeman, Metro și Selgros de Florii. In primul rand Metro nu a anunțat modificari ale programului de funcționare al magazinelor pentru Duminica Floriilor. Program Dedeman, Metro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

