- Guvernul a spus ca finantarea, cea mai mare pana in prezent, va permite continuarea lucrarilor de constructie timpurii la uzina construita de gigantul energetic francez EDF, inainte de o decizie finala de investitie, asteptata la sfarsitul acestui an. Noile fonduri, despre care guvernul a spus ca au…

- Premierul britanic Rishi Sunak anunța creșterea ajutorului Marii Britanii pentru Ucraina la 2,5 miliarde de lire sterline. Anunțul vine in timp ce UE și SUA nu au reușit sa stabileasca cum vor ajuta Ucraina in continuare. Totodata, anunțul a fost facut in timpul unei vizite surpriza la Kiev, scrie Mediafax.Premierul…

- Jim Ratcliffe a declarat ca va fi nevoie de "timp si rabdare" pentru ca "succesul sportiv" sa revina la Manchester United, relateaza bbc.com.Miliardarul britanic a ajuns la un acord pentru a cumpara o participatie de 25% din clubul de pe Old Trafford cu aproximativ 1,3 miliarde de dolari (1,03 miliarde…

- Premier League a anuntat luni semnarea unui nou contract pentru drepturile TV ale campionatului de fotbal a Angliei, care se ridica la valoarea record de 6,7 miliarde de lire sterline (7,8 miliarde de euro) pe patru ani, incepand din sezonul 2025-2026, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Actualul acord…