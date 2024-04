Stiri pe aceeasi tema

- Pe suprafața lacului din Parcul „La Izvor” din sectorul Buiucani al Capitalei au fost observați mulți pești morți, noteaza Noi.md. Autoritațile de mediu s-au autosesizat cu privire la situația creata, a confirmat pentru Noi.md șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Oamenii spun…

- In cadrul anchetei care vizeaza cadavrul tranșat al unei femei, Mirela Bitfoi, gasit in saci de plastic, pe un camp, in apropierea autostrazii București-Pitești s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de omor. In casa suspectului s-au gasit probe compromițatoare.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovița a organizat și desfasurat joi, 21 martie, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident aviatic, la un operator econimic de pe raza localitații Ilfoveni.…

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea: „ZIUA CELOR CE DARUIESC ZILE In prima parte a zilei de 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Vrancea au transmis un mesaj de recunoștința și prețuire femeilor, in zona centrala…

- In cadrul Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au facut un gest remarcabil de solidaritate și empatie in sprijinul unei mame greu incercate de viața. Fatima, o mama cu trei copii, originara din Africa și ramasa…

- Amenzile aplicate de Inspectoratul de Stat in Constructii primarului, secretarului general si arhitectului sef al Primariei Odorheiu Secuiesc, in cazul autorizatiei emise pentru lucrari la internatul Liceului Tamasi Aron, au fost contestate in instanta, acestea fiind considerate nelegale si neintemeiate.…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat joi, 22 februarie 2024, in cazul bancomatului din Mamaia aruncat in aer Conform portalului instantelor de judecata, Apostol Gheorghe Calin a fost condamnat la 6 ani si 11 luni de inchisoare, cu executare. Asta in timp ce Sanginesi Katia a primit…

- Un individ care a oprit cu mașina la o margine de sat pentru a arunca un sac plin cu gunoi a primit o lecție pe care nu o va uita prea curand. Pe langa amenda primita dupa ce a fost identificat cu ajutorul unor camere de supraveghere, contravenientul s-a trezit și cu sacul de gunoi la poarta.