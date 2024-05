Stiri pe aceeasi tema

- Economia britanica a inregistrat o crestere peste asteptari in primul trimestru din 2024, incheind perioada de recesiune in care a intrat in a doua jumatate a anului trecut, arata datele publicate vineri de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit D

- Aproximativ 100.000 de firme romanești au inceput anul 2024 in risc de insolvența. Conform estimarilor specialiștilor, bazate pe cifrele din economia reala, in 2024 trebuie sa luam in calcul și scenariile ce implica blocaje financiare. Din pacate, in ultimii ani pare ca statul iși dorește cu orice preț…

- Prețurile au crescut inainte de Paște. Produsele tradiționale și nu numai nu sunt accesibile pentru toți romanii. Trei felii de cozonac au ajuns sa coste 70 de lei intr-un lanț cunoscut de supermarketuri din Romania. Jurnalista Mihaela Moise a cumparat o bucata de cozonac dupa ce fetița sa i-a cerut…

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 0,5% fata de trimestrul III 2023 si in crestere cu 1,1% fata de trimestrul IV 2022, arata datele provizorii (2) publicate marti de Institutul…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date,…

- Economia chineza a menținut tendința de creștere stabila in ianuarie și februarie 2024, a declarat luni purtatorul de cuvant al Biroului Național de Statistica din China, Liu Aihua. Oficialul a precizat ca valoarea adaugata a intreprinderilor industriale peste dimensiunea desemnata a crescut cu 7%…

- ”Numarul locuintelor care vor fi livrate in Bucuresti si imprejurimi in 2024 ar putea sa scada semnificativ”, potrivit raportului de piata ”Romania Residential Market Genome” realizat de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania, care arata ca aproximativ 17.500 de case si apartamente ar…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,3 miliarde de lei in 2023, in crestere cu 16,6%, comparativ anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica.