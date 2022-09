Stiri pe aceeasi tema

- Astazi – 25 septembrie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de aductiune Caraboaia, din municipiul Onești, județul Bacau. Pana la remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile consumatorilor din localitate. De asemenea, in cursul zilei de maine – 26 septembrie…

- Care este cea mai mica inchisoare din lume. Unde se afla penitenciarul inedit. Nu multa lume știe, dar pe glob exista și o inchisoare de doar doua persoane. Cea mai mica inchisoare din lume se afla pe insula Sark și are dimensiunea unei garsoniere. Doar doi deținuți pot sta in aceasta inchisoare, care…

- ”Cresterea cursului energiei fosile inseamna ca veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult mai mari decat cele din anii precedenti, in pofida reducerii volumurilor exportate”, se arata in acest raport, intocmit de catre Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), cu sediul in Finlanda. Cursurile…

- Gazprom a declarat vineri ca a detectat o scurgere de petrol in singura turbina care inca mai functiona la Portovaia si ca va intrerupe alimentarea cu gaze naturale pana cand va fi reparata. Luni, Gazprom a citat Siemens Energy, care a efectuat lucrari de intretinere la turbinele Nord Stream 1, spunand…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa, avertizand ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va plasa din nou centrala la un pas de dezastru. ”Oamenii nostri…

- Combinatul chimic Chimcomplex Borzești anunța ca inchide temporar activitatea din cauza prețurilor mari la energie. Salariații afectați, pe perioada inchiderii de doua saptamani, vor primi o indemnizație de 75% din salariul de baza. In luna iulie, noteaza Economedia, și producatoruil de alumina Alum…

- Un mare combinat din Romania va inchide temporar producția industriala din cauza scumpirilor la energie. Activitatea va fi inchisa incepand de maine, 18 august 2022. Combinatul chimic Chimcomplex Borzești se inchide temporar Combinatul chimic Chimcomplex Borzești este controlat de catre omul de afaceri…

- ” Chimcomplex informeaza investitorii in legatura cu inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei industriale Ramnicu Valcea pe o perioada de 14 zile incepand cu data de 04.08.2022, pana la remedierea defectiunilor tehnice aparute la CET Govora si repornirea furnizarii cu energie…