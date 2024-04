Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, mai precis miercuri, 20 martie 2024, intre orele 10:00-14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent la Targoviste, pentru a acorda audiențe cetațenilor din județul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfasura…

- Traian Basescu a spus marți seara, in exclusivitate la Digi24, ca in Romania armata ar trebui sa fie obligatorie. Asta, pentru ca rezerviștii actuali nu mai au varsta la care sa mai poata fi mobilizați in caz de razboi. „Știu ca imi aprind paie in cap”, a adaugat fostul președinte al Romaniei.

- Bloggerul militar Andrei Morozov, care a dezvaluit numarul semnificativ de victime in randul armatei ruse in batalia pentru bastionul ucrainean Avdiivka (est) si care a fost capturat de fortele tarii sale saptamana trecuta, a fost gasit mort, au informat miercuri colegii sai, informeaza EFE. Potrivit…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat, cu ocazia vizitei in Statele Unite ale Americii, o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, acesta fiind un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor GridStar Flow in Romania.

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- „Serviciul militar obligatoriu este exclus. Nu exista in momentul acesta nicio discutie despre acest lucru. In ceea ce priveste serviciul militar voluntar (…) exista o nevoie de rezerva, orice armata isi pune problema rezervei. A fost o perioada cand, pe baza contractuala, primind 30 % din solda, doua…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, este de parere ca, avand in vedere situatia de securitate si nevoile armatei, Germania trebuie sa ia in considerare introducerea serviciului militar obligatoriu, noteaza AFP.

- Asociația Naționala a Cadrelor Militare in Rezerva și Retragere ,,Colonel Lucian Marinescu” filiala Lugoj in colaborare cu Batalionul 691 Artilerie Antitanc ,,General Ion Dragalina” a organizat o ceremonie de comemorare a Regimentului 90 Infanterie, la monumentul inchinat acestei unitați, aflat in…