Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 733. In jur de 20 de sefi de stat si de guvern, in majoritate din Uniunea Europeana, se reunesc luni la Paris pentru a-si reafirma unitatea si sprijinul pentru Ucraina.

- La reuniunea organizata la Paris vor participa in jur de 20 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeana pentru a-și reafirma unitatea și sprijinul pentru Ucraina, aflata intr-o situație dificila dupa doi ani de razboi cu Rusia

- „Atacurile indreptate intentionat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice si civile esentiale a Ucrainei, cum ar fi spitalele, scolile si retelele electrice, afecteaza grav accesul cetatenilor la serviciile de baza. Cu fiecare nou bombardament, din ce in ce mai multi ucraineni raman fara locuinta…

- Crește numarul celor uciși la Kiev in atacul masiv cu rachete de vineri dimineața. "Inca doua cadavre au fost recuperate din ruine", a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, citat de Ukrainska Pravda. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca, potrivit celui mai recent bilant,…

- Statele Unite au anuntat miercuri deblocarea unui ajutor militar de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, informeaza AFP, citat de news.ro.Negocierile sunt in continuare in impas intre parlamentarii republicani si democrati in ceea…

- Republicanii din Congresul american blocheaza un ajutor destinat Ucrainei, iar Casa Alba a avertizat ca fondurile destinate Kievului urmeaza sa se epuizeze pana la sfarsitul acestui an. ”Lucram foarte mult la acest lucru, iar eu sunt convins ca Statele Unite ale Americii nu ne vor trada, iar lucrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Razboi in Ucraina, ziua 657. Joe Biden il primeste astazi, la Casa Alba, pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc in contextul in care discutiile privind ajutorul financiar pentru Ucraina sunt blocate in Congresul american dupa un vot