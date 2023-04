Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a initiat o investigatie detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, informeaza News.ro.

- Fermierii romani s-au trezit. Dupa ce in țarile vecine, Bulgaria și Ungaria, fermierii protesteaza de peste o saptamana, a venit și randul conaționalilor. Fermierii din Bulgaria, Ungaria și Romania au ajuns la disperare. Mii de fermieri au blocat vineri vamile, in semn de protest fața de Comisia Europeana,…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, la Comisia Europeana, ca sistemul de pensii trebuie regandit astfel incat sa fie sustenabil. Același argument l-a folosit și președintele Franței, Emmanuel Macron, care a marit varsta de pensionare și se confrunta acum cu cele mai mari proteste din ultimii ani. Iohannis…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Ministrul Sanatații a anunțat, luni, ca Romania, alaturi de alte 9 state europene, au notificat Cmisia Europeana ca refuza sa mai achiziționeze vaccinuri COVID-19 conform planului inițial din timpul pandemiei. Alexandru Rafila a precizat ca argumentele țin in primul rand de inutilitatea acestor vaccinuri,…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…

- Comisia Europeana a solicitat autoritatilor romane anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare din România, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020,…