Cocktailul de anticorpi care te face „ca nou” Compania Regeneron va solicita aprobare in Statele Unite pentru utilizarea cocktailului sau de anticorpi anti-COVID-19 ca tratament preventiv. Aceasta dupa ce un studiu a relevat ca riscul infectarii simptomatice in locuintele in care un alt membru al familiei este bolnav de COVID-19, dupa cum a anuntat producatorul american de medicamente. REGEN-COV – dupa cum a fost denumita combinatia de casirivimab si imdevimab – a redus riscul general de evolutie catre COVID-19 cu 31% si cu 76% dupa a treia zi. Studiul a demonstrat, totodata, ca REGEN-COV scurteaza durata simptomelor si scade semnificativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul american Regeneron si partenerul sau elvetian Roche au anunțat luni ca o combinație experimentala de anticorpi sintetici impotriva COVID a redus riscul de infecție simptomatica cu 81% la persoanele aflate in aceeași casa cu o persoana bolnava de coronavirus, informeaza Reuters, citata de…

- Vineri seara incepe evacuarea pacienților de la Spitalul de ortopedie Foișor din București. Ministerul Sanatații și Departamentul pentru Situații de Urgența au semnat un ordin comun prin care s-a stabilit ca aceasta unitate medicala sa devina spital dedicat tratarii pacienților Covid-19. „Dupa o analiza,…

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, a anuntat joi producatorul american de medicamente, transmite Reuters. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din…

- Un tratament pentru Covid-19, dezvoltat de compania farmaceutica Roche și-ar fi dovedit eficiența in tratarea celor infectați, potrivit studiilor de specialitate. Este vorba despre administrarea unui cocktail de casirivimab și imdevimab. Aceasta combinație ar fi redus cu 70% spitalizarile sau decesele,…

- Pacientii cu cancer dispun de o protectie mai mica dupa prima doza de vaccin anti-COVID19 Pfizer/BioNTech decat cei care nu au cancer, potrivit unui studiu realizat de cercetatori britanici, relateaza joi dpa. Studiul publicat de centrul de cercetare biomedicala Institutul Francis Crick…

- Compania farmaceutica Eli Lilly a anuntat miercuri ca o terapie a sa bazata pe o combinatie de anticorpi pentru combaterea Covid-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87%, intr-un studiu care a inclus 750 de pacienti cu Covid-19 din categoria de risc ridicat, transmite Reuters. Acesta…

- Rezultatele unui studiu recent arata ca aproape 50% dintre persoanele care s-au vindecat de o forma severa de COVID-19 sufera de leziuni cardiace, chiar și la cateva luni de la externarea din spital. Oamenii de știința britanici au monitorizat sanatatea a 148 de pacienți. O cercetare din vara anului…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…