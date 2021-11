Stiri pe aceeasi tema

- Maria Tarchila, sora lui Petrica Mițu Stoian, a spus ca artistul nu avea plamanii afecați din cauza COVID și considera ca vinovați sunt cei de la clinica din Reșița, acolo unde Mițu Stoian urma un tratament cu oxigen hiperbaric.”Nu știam de aceasta clinica ca a fost inchisa. Nu am fost acolo. Tot ce…

- Dupa moartea fulgeratoare a lui Petrica Mațu Stoian, clinica unde acesta se trata post-COVID-19 a fost inchisa, cel puțin pentru cateva saptamani. Decizia se pare ca a fost luata de conducerea acesteia, pana cand se va afla daca intr-adevar au existat probleme ce i-ar fi provocat moartea artistului.

- Conducerea clinicii a confirmat suspendarea activitații timp de doua saptamani. Decizia se va aplica pentru intervalul 12 – 26 noiembrie.In prezent, se așteapta rezultatele anchetei demarate de autoritați.Nu se știe ce s-a intamplat cu pacienții internați.Interpretul de muzica populara s-a stins din…

- E scandal pana la cer dupa moartea prematura a lui Petrica Mitu-Stoian! Niculina Stoican, prietena si fosta sefa a lui Petrica Mitu Stoian, de la Ansamblul Maria Tanase, de unde artistul iesise la pensie acum trei luni, il da in judecata pe impresarul artistului, Doru Gusman.

- Peste o mie de oameni l-au condus pe ultimul drum pe interpretul de muzica populara, Petrica Mițu Stoian. Au fost momente emoționante in fața Teatrului Național din Craiova, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul artistului. O orchestra a ținut și un spectacol in memoria lui Petrica Mițu Stoian.Artiști…

- Moartea iubitului cantareț de muzica populara a lasat rani adanci in sufletele a milioane de romani. Din pacate, artistul a plecat dintre noi intr-un mod fulgerator, lasand multe semne de intrebare in urma sa. Din dorința de a elimina sechelele ramase in urma infecției cu Covid-19, artistul a apelat…

- Moartea lui Petrica Mițu Stoian a șocat Romania. Apropiații, dar și fanii nu au putut crede ca a avut loc o așa tragedie. Decesul lui a fost cu atat mai tulburator, intrucat cu doar cateva zile inainte acesta mersese la cimitir. Impresarul regretatului solist iși amintește lucruri negre traite de acesta…

- Informații cutremuratoare oferite de Doru Gușman, impresarul regretatului solist de muzica populara, Petrica Mițu Stoian. ”S-a dus de fapt pe drumul morții!” Impresarul lui Petrica Mițu Stoian, detalii cutremuratoare despre decesul cantarețului Doru Gușman, impresar și foarte bun prieten cu solistul…