- O persoana a murit și șase au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc sambata seara in satul Valea Scheilor, comuna Calugareni, din județul Prahova. Intre raniți este și un copil.

- Accident rutier grav la Blaj. O persoana a ramas incarcerata dupa ce doua mașini s-au lovit Accident rutier grav la Blaj. O persoana a ramas incarcerata dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident intre doua autoturisme s-a petrecut sambata, 18 mai, in jurul orei 8:00, in Blaj. In urma acestuia o persoana…

- FOTO Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina pe calea ferata și a fost lovit de un tren Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Un barbat de 58 de ani a decedat, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au ajuns la spital, vineri seara, in urma coliziunii a trei autoturisme pe principala artera de circulatie din municipiul Ramnicu Valcea.

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si 19 persoane, majoritatea minori, s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, insa o singura persoana a fost ranita si a necesitat sa fie transportata la spital. Conform reprezentantilor ISU Prahova, evenimentul a avut loc…

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta dimineața, in Covasna. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Circulația rutiera in zona se desfașoara pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției.