- Ministerul Finantelor a publicat vineri, 14 iunie 2024, o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in Neptun Deep se vor desfasura fara probleme, in prezent existand riscul sa apara dificultati de aplicare a TVA si a accizelor, a anuntat ministrul de resort, Marcel Bolos,Iata anuntul…

- Pentru ca inca nu au mișcat niciun deget in proiectul Neptun Deep, austriecii de la OMV au facut presiuni pe langa guvern sa fie pasuiți de plata TVA. Ministerul Finantelor a publicat vineri o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in Neptun Deep se vor desfasura fara probleme,…

- Luxul se platește din toamna. Taxarea marilor averi a fost amanata pana pe 30 septembrie. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a venit cu clarificari vis-a-vis de acest subiect, declarand ca a recurs la aceasta amanare pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietatei sa poata permite…

- ”«Investitiile pe care le finantati din bani europeni vor sprijini o perspectiva de crestere economica substantiala de aproximativ 3,6%, in medie, intre 2025 si 2027», spune S&P in cel mai recent raport pentru Romania. La fel ca in toamna anului trecut, ne reconfirma ratingul suveran si perspectiva…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, luni seara, dupa ce Agentia S&P a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si perspectiva stabila, ca investitiile la care a tot facut referire „incep sa-si faca simtita prezenta”. Ministrul afirma, insa, ca specialistii externi au aratat ca la capitolul reforme…

- In primele trei luni ale anului, Romania are deja un deficit bugetar de aproape 36 de miliarde de lei, adica 2,07% din PIB, deși ținta Guvernului este de 5% pentru intreg anul. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca au crescut cheltuielile cu investițiile. A urmat replica dura a președintelui…

- Proiectele de investitii publice si investitiile care sprijina mediul de afaceri sunt importante pentru tara si nu discutiile despre deficitul bugetar, considera ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Ministerul Finantelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024 intrucat exista inca probleme nerezolvate in piata asigurarilor auto, care determina un dezechilibru intre cerere si oferta, a declarat ministrul Marcel Bolos. „Va anunt ca am publicat in transparenta o propunere…