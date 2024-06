Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca este nevoie ca PNL si PSD sa vina cu propriii candidati la alegerile prezidentiale. El spune ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea PSD.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si crede ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a declarat duminica seara ca este nevoie, in momentul de fata, ca PNL si PSD sa vina cu proprii candidati la alegerile prezidentiale si crede ca este normal ca Marcel Ciolacu sa candideze din partea social-democratilor. „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca…

- „Cred ca, in momentul de fata, este nevoie ca fiecare dintre cele doua partide sa vina cu propriul candidat, pentru ca vorbim de cea mai reprezentativa functie in statul roman, vorbim de persoana care primeste cel mai mare vot de incredere din partea cetatenilor romani si exista totusi, oricat de mult…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca viitorul prezidențiabil PNL va caștiga alegerile, chiar și in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD. „Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale. Se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca, in cazul in care…

- Nicolae Ciuca, a anunțat, marti, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu liderul PSD Marcel Ciolacu, fiind prima discutie dupa alegerile locale si europarlamentare…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, dupa intalnirea cu liderul PSD Marcel Ciolacu, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, dupa intalnirea cu liderul PSD Marcel Ciolacu, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. El a precizat ca a discutat cu liderul PSD despre formarea de majoritati…