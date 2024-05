Ziua mamei, sarbatorita pe 5 mai in Romania

La data de 5 mai 2024 este sarbatorita, in Romania, Ziua mamei.Celebrarea acestei zile a fost instituita in anul 2009, prin Legea nr. 319 2009, care prevede marcarea acesteia in fiecare an, in prima duminica a lunii mai. Potrivit acestei legi, in Romania este marcata si Ziua tatalui in cea de a doua duminica a lunii… [citeste mai departe]