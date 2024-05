Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- In perioada 11-12 mai, Muzeul Satului Banațean din Timișoara va gazdui un eveniment cu totul special dedicat iubitorilor de caini. Asociația Chinologica Romana a județului Timiș va organiza un eveniment chinologic unic in Romania.

- La sfarșitul acestei saptamani, proprietarii mașinilor de epoca iși dau din nou intalnire la o noua ediție a Retroparadei Primaverii. Evenimentul va avea loc in Piața Unirii din Timișoara.

- Sambata seara la Timișoara, orașul prinde viața in lumina calda a verii. Datorita vremii frumoase, mii de oameni au umplut strazile pietonale și piețele centrale, intr-o atmosfera vibranta și plina de energie. Piața Victoriei, Piața Libertații și Piața Unirii sunt animate de mișcarea aglomerata a oamenilor,…

- In 20 aprilie, la ediția din Timis din Piața Unirii a Retroparadei Primaverii, incepand cu ora 10:00, vizitatorii se vor putea delecta admirand peste 100 de vehicule din istoria automobilistica, marea majoritate aparținand colecționarilor din Timis, carora li se vor alatura colectionari din Hunedoara…

- Romano-catolicii și reformații sarbatoresc Sfintele Paști la finalul acestei saptamani. Va prezentam programul celebrarilor liturgice cu ocazia Solemnitații Invierii la Domul Catolic din Piața Unirii.

- In noaptea de 13 spre 14 martie 2024, la marginea localitații Giroc, o stana a fost scena unui atac ingrozitor in care 30 de oi și aproape 100 de miei au murit atacați de o haita de caini vagabonzi. Marea majoritate a animalelor au sfarșit prin sufocare. Acest incident vine la doar o zi dupa ce alte…

- Targ de arta, meșteșug și sustenabilitate, discuție despre psihologia barbatului in cuplu, seara despre curiozitați misterioase ale Indiei antice, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții – sunt cateva dintre evenimentele la care puteți lua parte joi, 29 februarie.