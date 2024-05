Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a marca cei 80 de ani de existența, cei de la Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza mai multe evenimente cu profil special, dedicate comunitații timișorene. Pe de-o parte, filosoful și scriitorul Gabriel Liiceanu va conferenția la Timișoara. Pe de alta parte, rectorii din Romania se…

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- Asociatia Chinologica Romana din Timis, membra a Asociatiei Chinologice Romane si a Federatiei Chinologice Internationale, organizeaza in acest weekend la Muzeul Satului Banatean din Timisoara un eveniment unic in tara. Sambata si duminica, 11-12 mai, intre orele 9-18, Timisoara e gazda unui eveniment…

- Muzeul Satului Banațean gazduiește incepand de joi, 18 aprilie, ora 17:00, expoziția personala de debut a Adinei Ștefanescu, intitulata „Locul unde au inviat bunicii”, care amintește de lumea idilica a satului de altadata și de cea a copilariei. „Locul unde au inviat bunicii” se regasește in tablourile…

- UNITER și teatrele din Romania au inceput o noua ediție a campaniei naționale „Artiștii pentru artiști”, dedicata celor care, din diferite motive, nu mai pot da viața unor personaje pe scena, temporar sau definitiv. Campania s-a nascut dintr-o solidaritate de breasla, artiștii Anca Florea, Mihai Malaimare,…

- Uniunea Europeana impune schimbari majore in modalitațile de incalzire din Romania: sfarșitul sobelor tradiționale pe lemne La cererea Uniunii Europene, Romania a angajat reforme drastice in sistemul sau de incalzire. Sobele tradiționale pe lemne, prezențe comune in multe locuințe romanești, vor fi…

- Memorialul Revoluției din Timișoara, Memorialul Inchisoarea Pitești și Muzeul Național Brukenthal prezinta, in perioada 9 martie – 2 mai, expoziția „Fenomenul Pitești. Adevarata fața a comunismului in Romania”, avand-o invitat special pe Cornelia Fiat, de la Asociația Foștilor Deportați in Baragan.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, insoțita de Stana Stoianov, directorul departamentului relații economice cu mediul de afaceri, a avut o noua runda de intalniri cu conducerile Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din…