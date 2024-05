Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe se alaturi din nou trupei Mandinga, la 19 ani de cand au ales drumuri separate in cariera, și lanseaza impreuna o noua melodie. Artista a fost cea care a facut primul pas spre colaborare.19 ani au trecut de cand Elena Gheorghe și trupa Mandinga și-au ales drumuri separate in cariera. Data…

- Peisajul ca dintr-o alta lume al Soarelui, inclusiv muschi coronali, ploaie solara si spirale de gaz inalte de 10.000 de kilometri, este dezvaluit in imagini filmate de sonda spatiala Solar Orbiter, informeaza News.ro.Observatiile, transmise de sonda Agentiei Spatiale Europene (ESA), dezvaluie structuri…

- Zorii zilei iși intind mainile peste padurea liniștita a Hemeiușului, lasand in urma o paleta fermecatoare de culori. In aceasta lume in care timpul pare sa iși fi pierdut granițele, doua caprioare se joaca cu eleganța, intr-un dans tandru și plin de grație. Intr-o scena desprinsa parca din povești,…

- Empire Of The Sun a lansat single-ul “Changes”. Piesa mult așteptata este o renaștere triumfatoare dupa aproape opt ani de la ultimul lor LP. „Changes” introduce un nou capitol pentru Empire of the Sun, intruchipand angajamentul lor neclintit de a crea peisaje sonore eterice care rezoneaza cu publicul…

- Imagini filmate din drona in județul Olt arata dezastrul provocat de temperaturile excesive: un lac a ramas fara apa și peștii au murit din cauza lipsei de oxigen. De altfel, luna martie a adus temperaturi record. A fost mult prea cald fața de normalul perioadei pentru a zecea luna la rand.

- Terenul pe care se afla fabrica COMCM SA, dar si cladiri apartinand companiei SIF 1 IMGB SA au fost demolate Imaginile din drona arata complexitatea investitiei realizate. Primaria Constanta a emis mai multe autorizatii de desfiintare pentru compania COMCM SA si pentru SIF 1 IMGB SA, pentru investitia…

- Anual, la data de 20 Martie, sarbatorim Ziua Internaționala a Fericirii. Sarbatoarea a fost proclamata de catre Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), in anul 2012. Așadar, de 12 ani, ziua de 20 Martie reprezinta inca un motiv pentru a fi fericiți. Aceasta zi are rolul de a-i face…

- Fotografiile din drona au scos la iveala campuri parjolite și cartiere distruse din Stinnett, Texas, dupa ce al doilea, cel mai mare incendiu din istoria Texasului, a facut ravagii in Panhandle, potrivit Reuters. Incendiul de vegetație, care a facut ravagii la nord-est de Amarillo de luni (26 februarie),…