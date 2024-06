Peste 134.000 de absolvenți de liceu, dintre care 119.000 din promoția curenta și 15.000 din seriile anterioare, sunt candidați la probele de evaluare a competențelor din cadrul sesiunii de vara a examenului de Bacalaureat 2024, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației (ME). Prima proba este cea orala la limba romana, luni, 17 iunie, informeaza Edupedu. […] The post Peste 134.000 de liceeni susțin luni proba orala la Limba romana. Regulile pentru candidați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .