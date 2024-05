Membrii „Generația de Aur” au incheiat cu o victorie spectaculoasa, 3-2, meciul de gala susținut impotriva legendelor lumii, iar la final au fost premiați. Seara de neuitat pentru membrii „Generației de Aur”. In fața unei asistențe-record pentru Arena Naționala, 54.673 de spectatori, Gica Hagi, Dorinel Munteanu, Gica Popescu et comp. au oferit un spectacol superb in duelul cu legendele lumii și au invins cu 3-2. Iar la final au fost rasplatiți pe masura. ...