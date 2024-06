Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a semanat panica printre localnicii din comuna buzoiana Cernatești, care au dat nas in nas cu salbaticiunea chiar in timp ce primeau mesaj Ro-Alert de avertizare. Animalul a incercat sa intre in curtea unui magazin, in care se aflau doi tineri, dar s-a speriat de un cațel care i-a ieșit in cale.…

- In seara de miercuri, 5 iunie a fost semnalata prezența unui urs in zona Padurii Bungar din Dej, județul Cluj. Animalul salbatic a fost surprins mai intai de catre unii dejeni printre blocuri și mașini, chiar in oraș.

- Cerul cartierului Gheorgheni a oferit aseara un spectacol nocturn. Clujenii au profitat și au fotografiat luna plina Aseara, cerul din cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca a oferit un spectacol natural, cand luna plina a luminat strazile și a captivat privirile locuitorilor. Atmosfera clara și lipsa…

- Prezenta unui urs a fost semnalata duminica noaptea, in Pitesti, fiind emis mesaj RO-Alert. Animalul a fost cautat de poliisti, jandarmi si de echipaje ISU, inclusiv cu camere de termoviziune, dar nu a fost gasit inca, transmite News.ro. Mesajul RO-Alert a fost transmis la 0.58 si anunta prezenta unui…

- Autoritațile ilfovene au emis miercuri dimineața un mesaj RO-Alert cu privire la prezența unui urs in apropierea localitații Tancabești, situata pe DN1 București-Ploiești. Este al doilea astfel de mesaj emis in Ilfov, dupa cel de sambata dimineața. Ursul a fost vazut la Tancabești, județul Ilfov. Animalul…

- Un pui de urs care a ajuns sambata la doi pași de București era cautat aseara de jandarmi. Animalul salbatic a fost vazut sambata in localitatea Ciolpani, Ilfov, iar autoritațile au trimis un mesaj RO-Alert catre locuitorii din zona sa stea departe de urs, sa nu se fotografieze cu el.

- Tanarul a fost filmat pe strada ziua in amiaza mare de catre un trecator care a și sesizat poliția și a postat pe internet clipul.In imagini se vede cum tanarul drogat nu se poate ține pe picioare și nu iși poate coordona mișcarile.Potrivit specialiștilor, drogurile Zombie au preturi foarte mici. O…