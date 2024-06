Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de interventie, luni dimineața, dupa un accident intre un TIR si un autocar cu 57 de cetateni ucraineni, dintre care 42 minori. In urma evenimentului, patru persoane au fost transportate la spital.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au faost ranite si primesc ingrijiri.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

- Accidentul a avut loc, marți, in localitatea Petris, comuna Cetate, județul Bistrița-Nasaud, fiind implicate mai multe persoane. Autoritațile locale au activat Planul Rosu de Interventie, relateaza News.ro.Potrivit IGSU, din primele informatii, in accident ar fi implicate noua persoane, dintre care…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…

- Autoritatile din Constanta au activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. Cincisprezece copii sunt evaluati la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului de Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca, miercuri, la ora 12.04,…

