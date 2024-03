Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile din acest an, Biserica Ortodoxa Romana le recomanda credincioșilor sa țina cont de criterii care vizeaza realizarea binelui tarii si promovarea valorilor crestine in societate. Totodata, preotii si diaconii au voie sa candideze, insa doar ca independenti si doar pentru calitatea de consilier…

- Preotii vor avea obligatia de a pastra neutralitatea in timpul campaniilor electorale, atat in declaratiile publice, cat si in activitatea practica, fata de problemele cu caracter politic, iar optiunea lor politica va fi exprimata doar prin votul personal secret, a decis Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe…

- In perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative și prezidențiale din anul 2024, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, pornind de la pozițiile exprimate succesiv prin hotararile sinodale din 13-14 februarie 1996, 23-25 februarie 2000, 12-13 februarie 2004, 5-7 martie 2008, 25 februarie…

- Infiintarea de Corpuri canonice de control juridic si financiar, care sa fie coordonate de catre un ierarh-vicar, si completarea Regulamentului autoritatilor canonice disciplinare si al instantelor de judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane cu prevederi referitoare la aceste fapte de coruptie ca abateri…

- Sfantul Sinod ia masuri impotriva corupției. Cancelaria Sfantului Sinod a propus o serie de masuri pentru a reduce corupția din interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. “In urma analizei actualelor prevederi statutare și regulamentare din Biserica Ortodoxa Romana, la Cancelaria Sfantului Sinod s-a constatat…