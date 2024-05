Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii straini au injectat anul trecut un total de 4,25 miliarde de dolari in economia ucraineana, potrivit Bancii Naționale a Ucrainei. Aceasta cifra este mai mare decat cea inregistrata in anii relativ pașnici din 2016-2017, potrivit ministrului Economiei din Ucraina, Yulia Svyrydenko. Cele…

- Grupul rus Gazprom a raportat joi pierderi nete de 6,9 miliarde de dolari in 2023, comparativ cu un profit net de 15,2 miliarde de dolari in 2022. Vanzarile sale de gaze spre Europa s-au redus la jumatate.

- Revenirea ajutorului militar american catre Ucraina va permite armatei acestei tari sa reia initiativa impotriva Rusiei, dar pregatirea pentru o contraofensiva va dura mult mai mult, a apreciat joi un oficial militar american, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 788. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a pachetului de ajutor mult asteptat pentru efortul de razboi al Ucrainei in fata Rusiei.

- Conform celei mai recente statistici, publicata de Visual Capitalist , care analizeaza primele 40 de bugete militare cele mai mari din lume, SUA a cheltuit cel mai mult in anul 2022 pe inarmare. Țara noastra este menționata printre țarile cu cele mai mici cheltuilei militare alocate din bugetul de stat. Cele…

- Ucraina a primit o transa de finantare in valoare de 1,5 miliarde de dolari, in cadrul unui program convenit cu Banca Mondiala, ceea ce o va ajuta sa isi plateasca cheltuielile bugetare si sociale.

- Ucraina ar putea primi pana la 3 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari) in fonduri din profiturile activelor inghețate ale bancii centrale ruse inca din iulie, a informat Financial Times pe 12 martie, citand oficiali anonimi. Partenerii occidentali ai Ucrainei și alți aliați au inghețat in jur…