- Cei mai bogati oameni din Rusia și-au crescut avuția, pe parcursul anului trecut, cu 72 de miliarde de dolari, iar averea lor combinata a ajuns pana la 577 miliarde de dolari, pe primul loc fiind Vagit Alekperov, fostul presedinte al gigantului Lukoil din domeniul producției de petrol, potrivit datelor…

- Circa 900 pacienti dintr-un spital din Moscova au fost evacuati luni in urma unei alerte cu bomba, printre cei internati acolo numarandu-se si raniti in urma atentatului comis vineri seara in sala de concerte Crocus City Hall, relateaza presa rusa citata de agentia EFE. Conducerea spitalului Pirogov…

- Potrivit clasamentului, actualizat la 4 martie, averea lui Jeff Bezos se ridica la 200 de miliarde de dolari, depasind-o pe cea a lui Elon Musk, evaluara la 198 de miliarde de dolari. Averea CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, este estimata la 197 de miliarde de dolari. Jeff Bezos, care nu mai conduce din…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook in ziua funeraliilor lui Aleksei Navalnii, ca miile de oameni veniți sa-și ia ramas bun pot parea puțini, dar „sunt foarte mulți” avand in vedere ca s-au expus multor riscuri prin prezența la inmormantarea principalului opozant…

- Autoritatile britanice incep sa stranga surubul restrictiilor si pedepselor in ceea ce-i priveste pe oamenii lui Vladimir Putin. Confiscam casele oligarhilor rusi din Londra, in valoare de 1,4 miliarde de dolari. Propunerea respectiva a venit din partea primarului Londrei, Sadiq Khan. Edilul capitalei…

- Sectorul agricol din Ucraina a inregistrat pierderi directe si indirecte de peste 80 miliarde de dolari ca urmare a invaziei rusesti, se arata intr-un raport publicat miercuri de analistii de la Kiev School of Economics (KSE), transmite Reuters. La inceputul lunii ianuarie 2023, analistii estimau…

- Grupul francez LVMH face eforturi pentru a caștiga o cota din afacerea globala a ceasurilor premium, cu o divizie inființata și o serie de modele noi, cu prețuri mai mari. Vanzarile de ceasuri de lux la nivel mondial sunt estimate la 30 de miliarde de dolari in acest an, potrivit firmei de cercetare…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…