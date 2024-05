In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator, pericopa Apostolului, așezata […] Articolul Doamne, ajuta-ma sa vreau sa pot! apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .