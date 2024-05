Calendarul zilei – 26 mai 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși marcheaza A treia aflare a Capului Sfantului Ioan Botezatorul și ii pomenesc pe Sfantul Mucenic Celestin și pe Sfantul Cuvios Olvian, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfantul Beda Venerabilul, pe Sfantul Grigore al VII-lea și pe Sfanta Maria Magdalena de’Pazzi. Ziua…

- Creștinii ortodocși ii pomenesc pe Sfanta Lidia, pe Sfantul Mucenic Talaleu, pe Sfantul Mucenic Ascla, pe Sfinții Cuvioși Nichita, Ioan și Iosif, ctitorii Manastirii Hios, pe Sfantul Cuvios Marcu Pustnicul și pe Sfantul Cuvios Talasie, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfanta Fecioara…

- Creștinii ortodocși marcheaza Duminica Sfantului Apostol Toma și il pomenesc pe Sfantul Ioan Valahul, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfinții Nereu, Ahile și Pancratiu. Ziua tatalui (a doua duminica a lunii mai) Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania (a doua duminica a lunii…

- Creștinii ortodocși ii pomenesc pe Sfantul Mucenic Mochie, pe Sfinții Metodie și Chiril, luminatorii slavilor, pe Sfantul Mucenic Dioscor cel Nou, pe Sfantul Mucenic Arghiros Tesaloniceanul și pe Sfinții Chiril-Constantin și Metodie, apostolii slavilor, iar credincioșii romano-catolici il celebreaza…

- Creștinii ortodocși ii pomenesc pe Sfinții Proroc Ieremia, Mucenici Vata Persul, Filozoful, Sava, Eftimie, Ignatie, Acachie și Sava, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfinții Iosif Muncitorul și Profet Ieremia. Ziua muncii 1821 – Turcii au patruns in Moldova, pe la Braila, si in Tara…

- Creștinii ortodocși ii pomenesc pe Sfinții Apostol Simeon (ruda Domnului), Ioan Marturisitorul, Apostoli Aristarh, Marcu și Zinon, Mucenic Puplie, Evloghie (primitorul de straini), Mucenic Lolion cel nou, Preacuvios Ștefan (Episcopul Vladimirului), iar credincioșii romano-catolici il celebreaza pe…

- Creștinii ortodocși o pomenesc pe Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca, iar romano-catolicii il celebreaza pe Sfantul Hugo. Ziua nationala de cinstire a memoriei romanilor victime ale masacrelor de la Fantana Alba si alte zone, ale deportarilor, ale foametei si ale altor forme de represiune organizate de…

- In anul 1977, un puternic seism cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei, a afectat orasul Bucuresti, regiunea de sud si cea de est a Romaniei, in urma cutremurului pierzandu-si viata 1.578 de persoane. 1834 – S-a nascut poetul si publicistul Zaharia Boiu, membru…