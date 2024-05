Calendarul zilei – 11 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Sfintele Paști, marcheaza Aratarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim și ii pomenesc pe Sfantul Mucenic Acachie, pe Sfantul Mucenic Codrat, pe Sfinții Mucenici Rufin și Satornin, pe Cuviosul Ioan Psihaitul, pe Sfantul Mucenic Maxim și pe Sfantul Nil Sorski, iar…

- Creștinii ortodocși marcheaza Coborarea la iad a Mantuitorului și ii pomenesc pe Sfanta Mucenița Pelaghia, pe Sfanta Monica din Africa, mama fericitului Augustin, pe Sfantul Cuvios Ilarion, facatorul de minuni, pe Sfantul Cuvios Nichifor, egumenul Manastirii Midichia, pe Sfantul Cuvios Nichifor Isihastrul,…

- Creștinii ortodocși marcheaza Vinerea Mare (moartea și ingroparea Domnului) și ii pomenesc pe Sfantul Irodion de la Lainici, pe Sfinții Mucenici Timotei și Mavra, pe Sfinții Mucenici Diodor și Rodopian, pe Sfantului Cuvios Petru, Episcopul Argosului, pe Sfinții douazeci și șapte de mucenici și pe Sfantul…

- Creștinii ortodocși marcheaa aducerea moaștelor Sfinților Atanasie cel Mare, și ii pomenesc pe Sfinții Atanasie al III-lea (Patriarhul Constantinopolului), Matrona, Cuviosul Iordan, Mucenici Esper și Zoe și fii lor Chiriac si Teodul, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe sfinții Atanasiu…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim și ii pomenesc pe Sfinții Apostoli Iason, Sosipatru, Onisifor și Evod, Mucenici Dada, Maxim, Cvintilian, Zinon, Vitalie, Eusebie și Cherchira, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfinții Petru Chanel, Ludovic M. Grignion de…

- Creștinii ortodocși o pomenesc pe Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca, iar romano-catolicii il celebreaza pe Sfantul Hugo. Ziua nationala de cinstire a memoriei romanilor victime ale masacrelor de la Fantana Alba si alte zone, ale deportarilor, ale foametei si ale altor forme de represiune organizate de…

- In 1945 a fost instaurat guvernul condus de dr. Petru Groza, primul guvern din istoria Romaniei cu majoritatea formata din membri ai Partidului Comunist Roman. Format din comunisti, social-democrati, membri ai Frontului Plugarilor, ai Uniunii Patriotilor si Uniunii Populare Maghiare, ca si din disidenti…

- In anul 1977, un puternic seism cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei, a afectat orasul Bucuresti, regiunea de sud si cea de est a Romaniei, in urma cutremurului pierzandu-si viata 1.578 de persoane. 1834 – S-a nascut poetul si publicistul Zaharia Boiu, membru…