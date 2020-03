Stiri pe aceeasi tema

- PSD a transmis ca ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, „a inceput curațenia de primavara prin aruncarea gunoiului din curtea ministerului pe care il conduce in curtea cui s-o nimeri. In acest sens, social-democrații au distribuit un clip video prin care se arata ca Romania „se transforma…

- Premierul desemnat Florin Cițu le-a cerut parlamentarilor sa fie responsabili, in contextul economiei globale in perioada epidemiei de coronavirus. Acesta a mai scris pe contul sau de Facebook ca populismul...

- Romania finalizeaza procedurile de achiziție a echipamentelor și substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus abia in prima saptamana a lunii martie, potrivit unui anunț al ministrului interimar Florin Cițu. "Calendarul, asa cum arata acum, ar trebui ca toata procedura sa fie incheiata in prima…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) doreste sa informeze ca nu exista sincope in aprovizionarea pacientilor cu medicamente din fabricatie locala in contextul epidemiei de coronavirus din China. Medicamentele sunt puse pe piata in conditii normale, conform solicitarilor…

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...

- 2020 va fi, pentru multe dintre firmele din Romania, un an in care reorganizarea business-ului se va afla in prim-plan, estimeaza analistii de la Sierra Quadrant, care precizeaza ca 2020 se anunta a fi un an extrem de complicat din punct de vedere macro-economic, cu evolutii impredictibile in zona cursului…

- Evaziunea fiscala a ajuns o problema de siguranța naționala, spune Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus ca va introduce, la început de an, în Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei…