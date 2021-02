Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut in ultimele zile o serie intreaga de discuții foarte bune cu Premierul și miniștrii din Guvern pentru a gasi soluții pentru Romania și romani.Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. Putem sa obținem fonduri europene semnificative.…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- BUCUREȘTI, 6 feb – Sputnik. Romania ar putea produce unul din vaccinuri la Institutul Cantacazino, iar unul din variantele examinate este Sputnik V, potrivit unei declarații facute astazi de premierul Florin Cițu. © Sputnik / Vitali BelooussovEste oficial! Cand vor ajunge in Moldova primele loturi…

- Tinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 ramane la 7%, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat, totodata, ca se va introduce, in premiera, bugetarea multianuala. „Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% – 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem.…

- ”As vrea sa vorbesc despre buget, pentru ca sunt discutii in spatiul public. Tintele raman aceleasi, mergem spre un deficit de 7%. Sper sa ajungem la 7% - 7,1%. Vreau sa spun de ce pare ca dureaza mai mult, desi obiectivul este sa venim in Parlament saptamana viitoare. In acest moment intoarcem reforme…

- Costul cu pensiile în bugetul din 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde de lei fata de anul trecut, ceea ce înseamna 0,8% din PIB, a declarat luni premierul Florin Cîtu. La aceste costuri se addauga și creșterea alocațiilor, ajungându-se la un plus în buget de 1,1% din…

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul…

