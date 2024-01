Ciolacu: Unirea devine realitate prin Autostrada Moldovei Unirea pe care dorit-o domnitorul Alexandru Ioan Cuza devine realitate prin Autostrada Moldovei, afirma premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Social-democratul a venit cu precizari și a declarat ca aceasta unire economica a Moldovei cu restul tarii va conduce rapid la dezvoltarea rapita a zonei. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior. Pentru interesele lor, ar fi fost mai bine ca romanii sa nu fie uniti. Astazi, la 165… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

