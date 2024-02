Ciolacu, despre dosarul Roșia Montană: M-am obişnuit ca notele de plată să-mi vină mie Pe data de 10 februarie, Romania va afla daca va trebui sau nu sa plateasca despagubiri companiei care s-a ocupat de extragerea aurului de la Roșia Montana. Marcel Ciolacu a oferit o reacție și a declarat ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministrul. ”Cred ca v-ati obisnuit, pentru ca eu cel putin m-am obisnuit ca notele de plata sa-mi vina mie, ca si prim-ministru, pentru toate tampeniile facute de catre altii. Dupa vaccinuri – si astazi fac sedinta de Guvern ca sa contractam o firma de avocati sa ne putem apara (in procesul cu Pfizer, n.red.), ca si alte state din Uniunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul se asteapta ca pe 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Rosia Montana si este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirma ca Guvernul se asteapta ca pe 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Rosia Montana si este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine…

- Prima reacție a premierului in scandalul Roșia Montana. „Cred ca v-ați obișnuit ca nota de plata pentru tampeniile altora sa ajunga la mine”, spune premierul Marcel Ciolacu. Digi24.ro a prezentat in exclusivitate discuția din Guvern cu privire la procesul Romaniei in legatura cu contractul anulat pentru…

- „Cred ca v-ați obișnuit, eu cel puțin m-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții. Ințeleg ca pana pe data de 10 va veni și o decizie definitiva in cazul Roșia Montana.Ieri, in ședinta de Guvern, am rugat toți colegii care dețin informatii și care…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in prima sedinta de Guvern din 2024 ca, vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%, in termenele stabilite. In același timp, premierul a menționat faptul ca deși 2024 este un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…