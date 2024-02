Marcel Ciolacu despre acordul semnat cu protestatarii de la Afumați: "Reprezintă angajamentul de a apăra interesele acestor sectoare vitale ale economiei" "Am ascultat cu atenție preocuparile și necazurile acestor oameni și am luat deja decizii in mai multe ședințe de Guvern care sa rezolve o parte dintre probleme. Astazi (vineri - N.R.) am reușit sa ajungem la o ințelegere care reflecta interesul nostru concret in a continua sa gasim soluții pentru a-i sprijini pe termen lung atat pe fermieri, cat și pe transportatori. Acest acord reprezinta angajamentul de a apara interesele acestor sectoare vitale ale economiei noastre și de a imbunatați viața celor care produc in Romania și transporta marfurile romanești in țara și peste hotare, a scris Marcel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

