Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a venit și el cu amenințari! Președintele PSD spune ca iși va depune mandatul de premier, daca PNL va ieși de la guvernare. Mai mult, pare chiar ca regreta ca a intrat la guvernare alaturi de PNL! Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații șocante, in urma cu scurt timp! Liderul PSD…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre propunerea legislativa depusa de Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania privind majorarea mandatelor primarilor la cinci ani ca, in opinia sa, mandatul presedintelui s-ar putea reduce la patru ani, la fel ca al primarilor. Premierul Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pana pe data de 10 februarie va veni o decizie definitiva in cazul Rosia Montana si ca s-a obisnuit ca notele de plata sa-i vina lui, ca prim-ministru, in acest context invocand si procesul cu Pfizer,. . „Va promit ca toate documentele, toate abuzurile, toate…

- Premierul PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, 74 de ani, este cel mai potrivit pentru funcția pe care o deține din 1990, argumentand ca in contextul actual este nevoie de stabilitate și experiența.Ciolacu a fost intrebat joi, 25 ianuarie, la Realitatea Plus, daca…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat sambata, la Prima TV, daca sunt adevarate informatiile aparute in spatiul public, conform carora i-a fost ceruta demisia de catre cei care au iesit in strada in ultimele saptamani. „Din contra. Nici macar unul. Dupa aceea ati vazut, au comunicat, au si spus ca la Ministerul…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca, in perioada pandemiei de Covid, in Romania s-au intamplat „cele mai mari grozavii” si ca in tot acest timp s-a furat. Șeful Guvernului i-a acuzat pe cei de la USR care contesta ancheta DNA in cazul achiziției de vaccinuri ca sunt „oameni falși care s-au trezit la…