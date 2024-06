Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut vineri ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa iasa și sa explice modificarile care se vor face astazi in ședința de Guvern la e-Factura, e-Transport și e-TVA, in urma protestelor antreprenorilor și contabililor.

- Premierul Ciolacu a anuntat in sedinta de Guvern ca este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru programul IMM PLUS. ”Inteleg ca interesul este foarte mare din partea IMM- urilor si bugetul e aproape epuizat. Asta inseamna ca mediul de afaceri are incredere sa investeasca”, a declarat premierul.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, dupa reuniunea Consiliului Național Tripartit in care, alaturi de Guvern, sunt reprezentate sindicatele și patronatele, ca salariul minim pe economie va ajunge la 3.700 de lei brut, incepand cu data de 1 iulie.

- Aplicarea taxei pe marile averi a fost amanata pana la 30 septembrie pentru ca sistemul informational referitor la marile proprietati sa poata permite accesul la datele privind valoarea impozabila a cladirilor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la finalul sedintei de Guvern."Guvernul…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat la conferința de presa a PES, de la Palatul Parlamentului, despre directiva privind aplicarea salariului minim european din aceasta vara. Acesta a raspuns ca prin dialog atat cu sindicatele, cat și cu patronatele, vor gasi formula cea mai buna. „Propunerea noastra…