Politistul din Giurgiu filmat in timp ce agreseaza fizic si verbal copii institutionalizati are 30 de ani si o experienta de patru ani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, Ramona Stan., politistii au mers la acel centru dupa ce au auzit galagie acolo. “Politistii se aflau in patrulare si au auzit […] The post Cine este polițistul din Giurgiu care batea copii instituționalizați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .