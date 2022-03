Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara joaca azi meciul 3 de play-off cu formatia din Vrancea. Ieri, „leoparzii” au trecut in sala „Constantin Jude” cu 4-1 de Sportul Ciorasti si a „impins” astfel duelul in meciul decisiv, care e programat azi in aceeasi locatie! Dupa 1-3 la Focsani, in prima mansa, CFR avea doar o singura…

- Infarctul suferit de Ovidiu Hațegan a reaprins conflictul dintre Cristi Balaj și Adrian Porumboiu. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct și a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spitalul din Timișoara unde a fost operat.Hațegan se…

- Luna martie devine un tur de forta de succes pentru baschetbalistii alb-violeti. SCM OHMA Timisoara a ajuns astazi la un sir de sase succese consecutive dupa victoria palpitanta cu CSU Sibiu, acasa, scor 73-69. Banatenii au cedat strans primul sfert: 17-19, dar au avut +6 la pauza dupa un sfert 2 superior.…

- SCM Timisoara a trecut, asa cum era de asteptat, de CSM Targu Jiu. Diferenta s-a marit simtitor spre final, s-a incheiat 80-56. A fost o zi buna si pentru un suporter norocos din sala, care a reusit sa ia premiul din pauza pus la bataie de organizatori. Primul sfert s-a incheiat cu scorul de 22-14 […]…

- CFR Timisoara a invins-o in primul meci oficial al anului pe nou promovata de care a trecut si in ultima partida din 2021. A fost 4-2 cu Sportul Ciorasti in prima runda din turul suplimentar al Ligii I, dar nu a fost un succes obtinut foarte usor de „leoparzi”. Echipa din Vrancea a condus cu […] Articolul…

- CFR Timișoara are maine primul meci din noul an, acasa cu Sportul Ciorasti, grupare alaturi de care a promovat. Antrenorul Robert Lupu are atat sosiri, cat si plecari in aceasta iarna. Printre problemele echipei s-a numarat si un caz de infectare cu noul coronavirus – in cazul sarbului Stojan Milovac.…

- A doua amenințare cu bomba intr-un interval de nici doua ore, la Timișoara. De aceasta data, alerta vizeaza cel mai mare complex comercial din oraș, Iulius Town. Conform primelor informații, ar fi vorba de o persoana cu probleme psihice, o femeie care a sunat la 112 și a pus autoritațile in alerta.…