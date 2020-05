Stiri pe aceeasi tema

- Cu edificiul simbol al Constantei, indragitul Cazino, aflat deja in plin santier pentru consolidare si restaurare, Compania Nationala de Investitii cauta inca firma ce se va ocupa cu dirigentia de santier. In acest sens, au fost pusi la bataie 404.290,42 de lei, iar lupta se da intre doi adversari:…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si Asocierea RailWorks au semnat contractul pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, care va crește viteza trenurilor ...

- Compania Nationale de Cai Ferate "CFR" SA si Asocierea RailWorks au semnat joi contractul, in valoare de 2,97 miliarde lei, fara TVA, pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara, ceea ce va permite circulatia trenurilor de calatori cu viteza maxima de 160 km/h, a anuntat Ministerul…

- Noua organigrama a Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prevede un departament special pentru evaluarea ofertelor si o unitate de implementare a proiectelor dedicata autostrazii A8, a afirmat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii…

- Luni se da startul lucrarilor de reabilitare a Pasajului Subteran Pietonal al Garii Buzau. Potrivit contractului, in aceasta perioada angajații Urbis Serv Buzau, firma care se va ocupa de reabilitarea pasajului, vor executa lucrari de hidroizolații, de finisare pentru pardoseli, pereți și tavan. De…

- Lucrarile de reparații la linia de cale ferata pe firul I, intre stațiile Farcașele – Draganești Olt, se vor finaliza marti, urmand ca in cursul nopții echipele de intervenție sa continue operațiunile de ridicare și repunere pe șina a vagoanelor rasturnate, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca interventiile pentru redeschiderea traficului feroviar in judetul Olt, pe un sens, sunt in plina desfasurare, in cursul noptii fiind ridicate si indepartate de pe firul I, trei vagoane din cele rasturnate. La aceasta ora se actioneaza cu macaraua…

- Circulația feroviara pe relația București Nord – Craiova (și retur) se desfașoara in continuare in condiții speciale, prin transbordarea calatorilor cu mijloace auto, intre stațiile Draganești Olt și Caracal sau, la solicitarea operatorilor de transport feroviar de calatori, pe ruta deviata București…