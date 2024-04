Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta, miercuri, ca traficul feroviar intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat se desfasoara doar pe firul II, din cauza deraierii unui vagon cisterna din compunerea unui tren privat de marfa

- COMUNICAT DE PRESA Vagon de marfa deraiat intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat, fara blocarea traficului feroviar Bucuresti, 13 martie 2024Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar intre statiile Zoita si Ramnicu Sarat se desfasoara doar pe firul II, din cauza deraierii…

- Traficul feroviar este oprit, joi seara, intre stațiile Lunca Bradului și Rastolița. Se intervine cu o drezina pantograf pentru indepartarea unui arbore cazut pe firul de contact, anunța Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA.

- Conform Centrului Infotrafic al Poliției, accidentul s-a produs pe DN 6, in zona localitatii Daneasa din judetul Olt, unde un camion a lovit un limitator de inaltime, care s-a prabusit peste un autoturism care circula in spatele sau.Potrivit presei locale, in autoturismul peste care a cazut limitatorul…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca un autotren agabaritic pe care era incarcat un utilaj terasier a rupt poarta de gabarit montata pentru siguranta podului de cale ferata de la km 142 378, in judetul Olt. Potrivit CFR SA, accidentul rutier s a produs in jurul orei 12.40, pe DN 6,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a transmis, duminica dimineata, ca traficul feroviar se desfasoara in continuare in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie. ”Mentionam faptul ca temperaturile extreme inregistrate in cursul noptii, care…

- ”Pana la aceasta ora, in statia CF Leu s-au ridicat si au fost scoase in afara gabaritului, 7 din cele 11 vagoane de marfa implicate in evenimentul feroviar produs in data de 16 ianuarie. Echipele de interventie ale SRCF Craiova actioneaza in continuare cu 2 macarale de mare tonaj cu o capacitate de…