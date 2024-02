Cetatea Șoimoș, restaurată din surse bugetare Cetatea Șoimoș va fi restaurata! Cetatea Șoimoș din Lipova, județul Arad va fi reparata și restaurata cu finanțare de la bugetul Romaniei, transmite Rador . Este vorba despre un proces complex care va fi supravegheat de catre specialiști de la protecția monumentelor. Primarul Florin Pera a prezentat situația monumentului dupa ce recent s-a daramat unul dintre zidurile cetații. Cetatea Șoimoș, considerata drept cea mai importanta fortareața medievala a regiunii, face parte in prezent din orașul Lipova. Edilul a precizat pe Facebook ca zilele acestea conducerea CNI și INP au confirmat ca au identificat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

